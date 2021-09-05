Назван срок завершения строительства терминала Физулинского международного аэропорта



Строительство терминала Физулинского международного аэропорта будет завершено к концу сентября текущего года, заявил главный инженер проекта строительства терминала Селим Акпай.

«Для строительства были привезены строительные материалы и оборудование из Турции, России, Китая, Германии, США, Италии, Испании, Финляндии. Строительство велось в соответствии с международными стандартами», — отметил Акпай, передает «Интерфакс».

Вместе с тем глава компании AzVirt Камиль Алиев отметил, что в настоящее время ведутся работы по строительству международных аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах.

«В настоящее время там ведутся земляные работы, а также подготовка производственной базы, которая в дальнейшем будет обслуживать строительство», — сказал Алиев

По его словам, сдача Зангиланского международного аэропорта планируется в 2022 году, Лачинского — в 2023 году.