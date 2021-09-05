

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометереологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков., северо-западный ветер к вечеру усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем — 28-31 градус тепла, в Баку ночью 18-20, днем — 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем- 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана в основном ночью и вечером местами ожидаются грозы, временами дожди. Восточный ветер вечером сменится временами усиливающимся западным ветром.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем — 27-32, в горах ночью — 5-10, днем 15-20 градусов тепла.