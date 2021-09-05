КАМ: В Молдове проживает около 5000 азербайджанцев, добившихся успеха в самых разных областях



Накануне в конференц-зале гостиницы Time состоялся традиционный ежегодный официальный приём, организованный Конгрессом азербайджанцев Молдовы. Темой мероприятия стало подведение итогов деятельности общественной организации за отчетный период 2020-2021 гг.

В приёме приняли участие вице-спикер парламента РМ Михай Попшой, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в РМ Гудси Османов, дипломатические представители, аккредитованные на территории РМ – Посол Турции Гюрол Сёкменсюер, первый секретарь Посольства Российской Федерации Коршунов Дмитрий, первый секретарь Посольства Республики Беларусь Зорин Дмитрий, и.о. директора Бюро межэтнических отношений Вера Петухов, председатель Гагаузской общины Молдовы Николай Терзи и другие почетные гости и члены КАМ.

Открыл мероприятие приветственной речью председатель КАМ Эльчин Байрамов. «В настоящее время на территории Молдовы проживает около 5000 азербайджанцев, добившихся успеха в самых разных областях. Конгресс азербайджанцев Молдовы был создан в 2002 году с целью их объединения для совместной реализации своих гражданских прав и социально-культурного развития. Деятельность КАМ направлена на сохранение национальных традиций, культурного наследия и родного языка Азербайджана. Реорганизованный в 2020 году Совет КАМ на сегодняшний день на 80% состоит из молодежи азербайджанского происхождения, рожденной в РМ», — отметил он.

В 2020-2021 гг. в тесном сотрудничестве с Посольством Азербайджана в РМ КАМ организовал более 25 мероприятий, приуроченных к важным национальным праздникам и историческим датам, 5 благотворительных марафонов подарков, охвативших азербайджанцев, проживающих во всех регионах Молдовы и Приднестровье. В сложный период пандемии КАМ и Посольство Азербайджана в РМ оказали своим соотечественникам, находившимся в непростой ситуации, серьезную моральную и материальную помощь.

Также в рамках мероприятия выступил Гудси Османов. Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Молдове заявил, что «азербайджанская община стала одной из немногих, кто в сложный период пандемии не забыла о своих и продолжала, несмотря на сложные обстоятельства, оказывать землякам необходимую помощь». Отметил Османов и продуктивность работы Совета КАМ в новом составе, поблагодарив за плодотворное сотрудничество в рамках многочисленных проектов.

