Победители конкурса «Yüksəliş» побывали в Шуше

Победители конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева посетили город Шушу.

Как сообщает Report, победители конкурса во время поездки в Шушу ознакомились с работами по благоустройству и строительству на наших землях, освобожденных Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

В поездке приняли участие 20 из 27 победителей конкурса «Yüksəliş».

Цель конкурса «Yüksəliş», учрежденного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма и создать резервную базу кадров страны.