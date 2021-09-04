Победители конкурса «Yüksəliş» побывали в Шуше

4 сентября, 15:56

Победители конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева посетили город Шушу.

Как сообщает Report, победители конкурса во время поездки в Шушу ознакомились с работами по благоустройству и строительству на наших землях, освобожденных Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

В поездке приняли участие 20 из 27 победителей конкурса «Yüksəliş».

Цель конкурса «Yüksəliş», учрежденного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма и создать резервную базу кадров страны.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.