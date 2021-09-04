ЕС назвал азербайджанские города, где возможна реализация проекта «Зеленый город»

Евросоюз реализует в Азербайджане проект «Зеленый город», рассказал руководитель отдела сотрудничества Евросоюза Виктор Бойков.

По его словам, проект может быть реализован в Мингячевире, Сумгайыте: «Проект охватывает создание «зеленой» окружающей среды, цифрового координирования. В конце сентября мы проведем встречи с министерствами экономики, экологии и природных ресурсов. После этого уже будем знать, чего хочет правительство, в чем оно заинтересовано», цитирует его слова Trend.

«Зеленый город» является одним из 5 приоритетов на период после 2020 года в очередном рабочем документе программы Еврокомиссии «Восточное партнерство». Эти приоритеты включают поддержку устойчивой, инновационной, зеленой и конкурентоспособной экономики посредством прямой поддержки малого и среднего бизнеса, инновационное развитие сельских районов, озеленение Бакинского порта, поддержку цифрового транспортного коридора, развитие концепции умных и зеленых городов. В документе говорится, что ЕС и международные финансовые институты готовы поддержать в отдельных регионах «умные и зеленые» города, предполагающие энергетическую эффективность. Особое внимание при этом уделяется устойчивой городской мобильности и управлению отходами.