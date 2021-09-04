ЕС назвал азербайджанские города, где возможна реализация проекта «Зеленый город»

4 сентября, 15:37

Евросоюз реализует в Азербайджане проект «Зеленый город», рассказал руководитель отдела сотрудничества Евросоюза Виктор Бойков.

По его словам, проект может быть реализован в Мингячевире, Сумгайыте: «Проект охватывает создание «зеленой» окружающей среды, цифрового координирования. В конце сентября мы проведем встречи с министерствами экономики, экологии и природных ресурсов. После этого уже будем знать, чего хочет правительство, в чем оно заинтересовано», цитирует его слова Trend.

«Зеленый город» является одним из 5 приоритетов на период после 2020 года в очередном рабочем документе программы Еврокомиссии «Восточное партнерство». Эти приоритеты включают поддержку устойчивой, инновационной, зеленой и конкурентоспособной экономики посредством прямой поддержки малого и среднего бизнеса, инновационное развитие сельских районов, озеленение Бакинского порта, поддержку цифрового транспортного коридора, развитие концепции умных и зеленых городов. В документе говорится, что ЕС и международные финансовые институты готовы поддержать в отдельных регионах «умные и зеленые» города, предполагающие энергетическую эффективность. Особое внимание при этом уделяется устойчивой городской мобильности и управлению отходами.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.