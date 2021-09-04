На бакинском пляже полицейский успел спасти четырех человек и погиб

4 сентября, 14:12

Стали известны подробности инцидента на пляже в Хазарском районе Баку, когда 21-летний сотрудник Отдельного полка полиции быстрого реагирования Ибрагим Алосманов погиб, спасая тонувшего в море человека.

Как сообщает в субботу Trend, в тот день полицейский спас четырех человек.

Алосманов увидел, что в море тонут пять членов одной семьи. Полицейский немедленно бросился им на помощь.

У одного из тонувших случился приступ эпилепсии, и Алосманов оказал ему первую помощь.

Он попытался спасти пятого тонувшего, но из-за высоких волн и большой глубины ему этого не удалось. Полицейский утонул вместе с человеком, которого пытался спасти.

 

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.