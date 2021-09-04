На бакинском пляже полицейский успел спасти четырех человек и погиб

Стали известны подробности инцидента на пляже в Хазарском районе Баку, когда 21-летний сотрудник Отдельного полка полиции быстрого реагирования Ибрагим Алосманов погиб, спасая тонувшего в море человека.

Как сообщает в субботу Trend, в тот день полицейский спас четырех человек.

Алосманов увидел, что в море тонут пять членов одной семьи. Полицейский немедленно бросился им на помощь.

У одного из тонувших случился приступ эпилепсии, и Алосманов оказал ему первую помощь.

Он попытался спасти пятого тонувшего, но из-за высоких волн и большой глубины ему этого не удалось. Полицейский утонул вместе с человеком, которого пытался спасти.