В воскресение в Баку будет прохладно

4 сентября, 13:15

Обнародован прогноз погоды на 5 сентября.

Как сообщили в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-20, днем — 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем — 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью составит 60-70%, днем- 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные. Днем в большинстве районов будет в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем — 27-32, в горах ночью — 7-12, днем 18-23 градусов тепла.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.