В воскресение в Баку будет прохладно

Обнародован прогноз погоды на 5 сентября.

Как сообщили в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-20, днем — 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем — 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью составит 60-70%, днем- 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные. Днем в большинстве районов будет в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер.