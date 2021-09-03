Строительство «Дороги Победы» приближается к концу (Фото)

Строительство автомобильной дороги, названной главой государства «Дорогой Победы», близится к завершению.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в сентябре планируется завершить асфальтирование «Дороги Победы» с 2 полосами движения, строительство которого началось 10 месяцев назад.

Согласно поручению главы государства, «Дорога Победы», фундамент которой был заложен 16 ноября прошлого года и протяженность, которой составляет 101 километр, строится в соответствии с 2-м техническим уровнем с учетом плана развития Карабаха.

«Дорога Победы» начинается от магистральной дороги Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор и ведет до города Шуша.

В настоящее время ведутся заключительные работы.

На завершающем этапе на дороге ведутся работы по асфальтированию, в общей сложности заасфальтировано 92 км, из них 31 км — 2 слоями, 61 км — 1 слоем. На других участках дороги работа в этом направлении продолжается.

В соответствии с проектом завершено строительство 4 новых автомобильных мостов. Мосты длиной 45, 80 и 90 метров построены на 26.9, 37.2, 37.5 и 57.3 километрах дороги.