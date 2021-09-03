В Баку полицейский погиб, спасая тонущего в море человека

3 сентября, 11:12

Сотрудник полиции погиб при попытке спасти тонущего в море человека.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, вчера около 18:00 на пляже «Маяк» на территории Хазарского района сотрудник полиции — 21-летний Ибрагим Алосманов увидел, как человек тонет в море, и сразу же бросился в воду, чтобы спасти его. Но из-за высокой волны и большой глубины сотрудник полиции утонул вместе с 45-летним Ровшаном Гасымовым, которого пытался спасти.

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Азербайджан жестко подавил провокацию армянских НВФ близ Шуши: сепаратисты понесли потери

3 сентября, 11:03

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в окрестностях города Шуша.

«3 сентября с 01:00 до 02:15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу позиции одного из наших подразделений в направлении Шуши», – заявили Minval.az в Минобороны.

Сообщается, что в результате бдительности военнослужащих азербайджанской армии и принятия незамедлительных мер противоположная сторона понесла потери и была подавлена.

«Об инциденте было проинформировано командование российских миротворцев и совместный Турецко-российский центр мониторинга. Сообщаем, что в случае попытки совершения подобной провокации нами и впредь будет решительно обеспечено принятие адекватных мер в рамках законов Азербайджанской Республики», — предупредили в оборонном ведомстве.