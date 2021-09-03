«Кёроглу» стал главным подарком на музыкальном фестивале в Баварии

Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Республики, президентский стипендиат, лауреат международных конкурсов дирижеров, главный пригашенный дирижер Кунминского филармонического оркестра (Китай), доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Гулиев принял участие в одном из престижнейших европейских фестивалей – в фестивале оперного искусства Иммлинг (Бавария).

Данный фестиваль оперного искусства, проводимый ежегодно в одном из самых живописных мест Баварии — Гут-Иммлинге традиционно собирает звезд оперы, дирижеров и режиссеров со многих государств как Европы, так и США, Латинской Америки, Китая и Японии.

25-й по счету Иммлингский Баварский фестиваль проходил с 25 июня по 29 августа. В этом году в рамках фестиваля состоялись премьеры опер «Мадам Баттерфляй» Дж.Пуччини и «Золушка» Дж.Россини, а также концертные программы посвященные к 25-летию фестиваля, вечер музыки В.А.Моцарта (Mozarts Eskapaden), концерты инструментальной музыки «Танго и трио», «Челиссимо» и международный конкурс вокалистов Иммлинг.

Азербайджанский дирижер Эйюб Кулиев выступил с Международным фестивальным оркестром Баварии на закрытии фестиваля 28, 29 и 30-го августа, где под его управлением оркестр, хор и известные оперные певцы из США, Литвы, Дании, России, Китая и Киргизии исполнили арии и дуэты из опер «Богема», «Турандот» Дж.Пуччини, «Любовный напиток» и «Дочь полка» Г.Доницетти, «Макбет», «Травиата» и «Луиза Миллер» Дж.Верди, «Русалка» А.Дворжака и «Гамлет» А.Тома.

В этом года фестивальный оркестр состоял из приглашенных музыкантов из Германии, Австрии, Италии, Румынии, Кореи, Казахстана и Грузии (Государственный камерный оркестр «Georgian Sinfonietta»).

Одним из важных и ярких событий фестиваля стало исполнение фестивальным оркестром Иммлинга и азербайджанского дирижера Увертюры к опере «Кероглу» великого композитора Узеира Гаджибейли, которая была встречена немецкой публикой бурными овациями.

Участие в концертах артистического директора фестиваля, знаменитого дирижера Корнелии фон Керсенброк и известных грузинских хормейстеров – Арчила Ушверидзе и Михаила Эдишерашвили стало символом дружбы деятелей культуры разных стран мира.

Учитывая огромный интерес зрителей к концерту, по завершении 3-х часовой программы участникам пришлось дополнительно сыграть знаменитые оперные сцены.