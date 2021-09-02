Бабаев анонсировал открытие центра DOST в Шуше

«С мая 2019 года открыто 5 центров DOST в Баку и Абшеронском районе. В ближайшей перспективе сеть Центров DOST охватит все регионы страны, в том числе освобожденные регионы».

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в Шуше будет открыт центр DOST, и в целом каждый из освобожденных районов будет охвачен услугами DOST.

С.Бабаев подчеркнул, что Агентство и центры DOST были созданы указом президента Ильхама Алиева: «Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, представляет собой «единое окно» из 152 видов услуг в в сфере труда, занятости, инвалидности и социального обеспечения. Это позволило представить ее в полной прозрачности, эффективности, в соответствии с принципами комфорта и удовлетворения граждан» (цитата по АПА).

Отметив, что 500-тысячный гражданин уже прошел обслуживание в центрах DOST, С.Бабаев сказал, что уровень удовлетворенности граждан услугами составляет более 97 процентов.

Министр сказал, что центры DOST – это новый бренд Азербайджана, и многие страны пытаются изучить это инновационное новшество нашей страны. По его словам, в настоящее время 14 стран заинтересованы в применении опыта DOST, который является важным инновационным нововведением в социальной сфере Азербайджана.