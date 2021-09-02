Экс-руководителя Билясувара обвинили в хищении около 4 млн

В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.

На заседании под председательством судьи Илькина Абдуллаева было объявлено о начале судебного расследования.

Прокурор зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинению, выявлены основания для подозрения в том, что Махир Гулиев, бывший глава Исполнительной власти Билясуварского района, через своего первого заместителя Ханлара Мамедова незаконно присвоил часть средств, выделенных на социальную помощь нуждающимся в финансовой помощи, а также под видом социальной помощи часть других средств, находившихся в распоряжении властей.

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что помощник М.Гулиева Погран Шахбазов и другие его подчиненные вымогали под разными предлогами деньги у местных исполнительных и других государственных чиновников, а также у граждан, занимающихся частным предпринимательством в регионе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ 29 апреля 2020 года, после очередной взятки в офисе Махира Гулиева суд принял решение об изъятии денег, различных документов по делу и других вещественных доказательств. В общей сложности бывший глава ИВ был признан виновным в хищении около 4 млн. манатов госсредств.

С учетом этого, М.Гулиеву были предъявлены обвинения по статьям 179 (хищение и растрата), 308.1 (злоупотребление служебным положением), 311.3.2 (повторный подкуп) и 313 (подделка документов) Уголовного кодекса.

Махир Гулиев, давший показания в суде, частично признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Бывший глава ИВ заявил, что не использовал средства в личных целях. Деньги были потрачены на строительство «Дома молодежи», «Площади флага», «детского сада» и на проведение других строительных работ в районе.

Отметим, что бывший глава ИВ Билясуварского района М.Гулиев был задержан в ходе операции, проведенной СГБ.

Он был арестован решением Сабаильского районного суда.