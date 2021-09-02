Спецпредставитель президента: Агдам станет очень современным и большим городом

«Генеральный план Агдама утвержден, и президент представил его общественности. Больше всего людей интересует строительство жилых домов в Агдаме. Конечно, это очень важный вопрос, потому что наша главная цель — возвращение вынужденных переселенцев из Агдама на земли своих предков. В связи с этим должны быть реализованы все необходимые меры”.

Об этом сообщил специальный представитель президента в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

Он напомнил, что генплан предусматривает не только строительство жилых домов, но и создание многочисленных рабочих мест.

«Согласно генеральному плану, Агдам станет очень современным и большим городом. В частности, здесь появится много возможностей для жизни и развития нашей молодежи. Агдам планируется построить в соответствии с концепцией «умного города». Агдам – один из самых солнечных районов Азербайджана. Согласно данным за последние 50 лет, 2/3 года в этом регионе бывают солнечными. Это говорит о том, что потенциал солнечной энергии огромен и ее можно использовать, поэтому эти вопросы будут учитываться при проектировании зданий. Мы будем отдавать предпочтение проектам, ориентированным на энергоэффективность. Работы находятся в стадии проектирования. Создание базовой инфраструктуры близится к завершению. После этого мы станем свидетелями широкомасштабных строительных работ», — приводит слова Гусейнова Report.

По словам спецпредставителя, в ближайшее время в этот район также начнутся поездки под лозунгом «Держим путь в Агдам».

«Работы находятся на завершающей стадии, но опасность мин еще не до конца устранена. Мы намерены осуществлять процесс с учетом вопросов безопасности», — добавил Э.Гусейнов.

Он также отметил, что в Агдаме планируется строительство многоэтажных зданий: “Но мы не хотим, чтобы здания были слишком высокие. В центре города будут максимум 16-этажные здания. Для более комфортного проживания людей на окраинах будут построены малоэтажные здания. Мы хотим, чтобы люди жили в просторном городе вдали от тесноты и пробок”.