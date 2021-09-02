Ковид убил в Азербайджане 45 человек

В Азербайджане зарегистрировано 3759 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели от этой болезни еще 3473 человека.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров, 45 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 432 тысячи 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 373 тысячи 475 человек прошли лечение и выздоровели, 5 тысяч 722 человек скончались, лечение 53 тысяч 298 больных продолжается.

За прошедший период проведено 4 миллиона 498 тысяч 717 тестов, а количество сегодняшних тестов составляет 17 тысяч 678.