Минспорта: Сотрудники и посетители спортзалов проверяются на наличие ковид-паспортов

2 сентября, 17:15

При входе в спортивные залы у спортсменов и тренеров старше 18 лет проверяются COVID- паспорта, а те, у которых отсутствует данный документ, не допускаются в спортивные объекты. Местные управления Министерства молодежи и спорта Азербайджана постоянно контролируют этот вопрос, сообщили в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Было подчеркнуто, что в спортзалах регулярно проводится дезинфекция.

«Деятельность спортивно-оздоровительных центров и залов во всех городах и районах страны находится в центре внимания. До сих пор каких-либо нарушений выявлено не было. Это показывает, что руководители спортивных объектов и занимающиеся спортом ответственно относятся к постановлению Кабинета министров», – отметили в ведомстве.

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Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.