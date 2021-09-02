МЧС обратилось к населению в связи с изменением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с вечера 2 сентября и до утра 4 сентября, на территории страны ожидается изменение погодных условий, будет дуть сильный ветер, в некоторых местах ожидаются дожди и грозы.

В связи с ожидаемыми погодными условиями министерство обращается к населению с просьбой быть осторожным, строго соблюдать соответствующие правила безопасности и не выходить на улицу без крайней необходимости, чтобы избежать опасностей, вызванных сильным ветром.

Отмечается, что с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Помните: игнорирование правил — угроза для нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру «112»!