МЧС обратилось к населению в связи с изменением погоды

2 сентября, 15:47

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с вечера 2 сентября и до утра 4 сентября, на территории страны ожидается изменение погодных условий, будет дуть сильный ветер, в некоторых местах ожидаются дожди и грозы.

В связи с ожидаемыми погодными условиями министерство обращается к населению с просьбой быть осторожным, строго соблюдать соответствующие правила безопасности и не выходить на улицу без крайней необходимости, чтобы избежать опасностей, вызванных сильным ветром.

Отмечается, что с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Помните: игнорирование правил — угроза для нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру «112»!

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Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.