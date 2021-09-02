В Агджабеди выдавали фальшивые COVID-паспорта живущим за пределами Азербайджана лицам

2 сентября, 15:03

В Агджабеди должностные лица сельского медпункта выдавали поддельные COVİD-паспорта, сообщает районная прокуратура.

На основании информации о том, что в медпункте публичного юридического лица «Центральная больница Агджабединского района» в селе Авшар некоторым лицам выдаются поддельные COVID-паспорта, в районной прокуратуре было проведено расследование.

В ходе расследования было установлено, что в медпункте на некоторых лиц, проживающих как в стране, так и за ее пределами, оформлялись медицинские документы о якобы вакцинации первой и второй дозами вакцины от коронавируса.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 и 313 УК Азербайджана.

﻿

Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.