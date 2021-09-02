Вугар Сафарли рассказал следствию о тандеме Гасанов-Мехтиев

Находящийся под арестом бывший исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, обвиняемый в присвоении около 25 миллиона манатов, заявил в своих показаниях следствию, что указания он получал от бывшего помощника президента Али Гасанова, который, в свою очередь, заявил, что это были указания бывшего главы Администрации Президента Рамиза Мехтиева, пишет Qafqazinfo.

Согласно материалам следствия, В.Сафарли заявил, что выделенный им в 2009 году офис был не подходящим:

«В 2009 году после создания Фонда мы начали свою деятельность в маленькой квартире около метро «Ичеришахер». До этого Госкомитет по вопросам имущества предлагал нам для Фонда подвальное помещение в поселке 8 километр. Мы отказались размещать там Фонд, так как этот вариант не подходил нам. Помещение около станции «Ичеришахер» тоже было нам не выгодно, так как там не было достаточно места для сотрудников. Поэтому в 2011 году, посоветовавшись с курирующим Фонд помощником президента Али Гасановым, я занялся поиском подходящего для нас помещения. Я обратился в Госкомитет по вопросам имущества письменно и устно».

В своих показаниях Вугар Сафарли отметил, что затем он встретился с Али Гасановым и поговорил с ним на эту тему:

«Наш куратор Али Гасанова предложил нам место в принадлежащем ему здании по адресу Ясамальский район, проспект Метбуат, 23L. Это здание ранее было на балансе ОАО Azermetbuatyayimi. Учредителем ОАО Azermetbuatyayimi является ООО Kaspi Az. Учредителем, то есть владельцем этого ООО является Сона Валиева, жена Али Гасанова. Когда я ознакомился со зданием, предложенным Али Гасановым, то увидел, что это подходящее место для деятельности Фонда. Я арендовал 371 квадратный метр на третьем этаже по официальному договору не потому, что дом принадлежал семье Али Гасанова, а из-за условий и удобного расположения».

В. Сафарли сообщил, что подписал договор с ОАО Azermetbuatyayimi в качестве исполнительного директора Фонда:

«Сумма, уплаченная за арендуемую площадь в этом здании, была согласована с Министерством финансов при формировании годового бюджета. Минфин ни разу не предъявил претензии Фонду, что сумма за аренду не соответствует нормативам. В 2019 году мы изменили первоначальный договор аренды и арендовали помещении площадью 421 кв.м на втором этаже того же здания, которое освободил «Фонд знаний». Я подписал этот договор с сыном Али Гасанова Шамхалом Гасановым, так как здание было официально оформлено на его имя. Это Али Гасанов поручил мне арендовать дополнительно 421 кв. Он даже сказал мне, что глава Администрации Президента Рамиз Мехтиев знает об этом и поручил мне направить письмо на имя Рамиза Мехтиева. По словам Али Гасанова, в новом помещении должны были работать интернет-блогеры. Фактически, несколько блогеров действительно сидели в этих комнатах и ​​работали неофициально».