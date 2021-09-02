Вугар Сафарли рассказал следствию о тандеме Гасанов-Мехтиев

2 сентября, 12:10

Находящийся под арестом бывший исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, обвиняемый в присвоении около 25 миллиона манатов, заявил в своих показаниях следствию, что указания он получал от бывшего помощника президента Али Гасанова, который, в свою очередь, заявил, что это были указания бывшего главы Администрации Президента Рамиза Мехтиева, пишет Qafqazinfo.

Согласно материалам следствия, В.Сафарли заявил, что выделенный им в 2009 году офис был не подходящим:

«В 2009 году после создания Фонда мы начали свою деятельность в маленькой квартире около метро «Ичеришахер». До этого Госкомитет по вопросам имущества предлагал нам для Фонда подвальное помещение в поселке 8 километр. Мы отказались размещать там Фонд, так как этот вариант не подходил нам. Помещение около станции «Ичеришахер» тоже было нам не выгодно, так как там не было достаточно места для сотрудников. Поэтому в 2011 году, посоветовавшись с курирующим Фонд помощником президента Али Гасановым, я занялся поиском подходящего для нас помещения. Я обратился в Госкомитет по вопросам имущества письменно и устно».

В своих показаниях Вугар Сафарли отметил, что затем он встретился с Али Гасановым и поговорил с ним на эту тему:

«Наш куратор Али Гасанова предложил нам место в принадлежащем ему здании по адресу Ясамальский район, проспект Метбуат, 23L. Это здание ранее было на балансе ОАО Azermetbuatyayimi. Учредителем ОАО Azermetbuatyayimi является ООО Kaspi Az. Учредителем, то есть владельцем этого ООО является Сона Валиева, жена Али Гасанова. Когда я ознакомился со зданием, предложенным Али Гасановым, то увидел, что это подходящее место для деятельности Фонда. Я арендовал 371 квадратный метр на третьем этаже по официальному договору не потому, что дом принадлежал семье Али Гасанова, а из-за условий и удобного расположения».

В. Сафарли сообщил, что подписал договор с ОАО Azermetbuatyayimi в качестве исполнительного директора Фонда:

«Сумма, уплаченная за арендуемую площадь в этом здании, была согласована с Министерством финансов при формировании годового бюджета. Минфин ни разу не предъявил претензии Фонду, что сумма за аренду не соответствует нормативам. В 2019 году мы изменили первоначальный договор аренды и арендовали помещении площадью 421 кв.м на втором этаже того же здания, которое освободил «Фонд знаний». Я подписал этот договор с сыном Али Гасанова Шамхалом Гасановым, так как здание было официально оформлено на его имя.  Это Али Гасанов поручил мне арендовать дополнительно 421 кв. Он даже сказал мне, что глава Администрации Президента Рамиз Мехтиев знает об этом и поручил мне направить письмо на имя Рамиза Мехтиева. По словам Али Гасанова, в новом помещении должны были работать интернет-блогеры. Фактически, несколько блогеров действительно сидели в этих комнатах и ​​работали неофициально».

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Энгин Озер: Опыт 44-дневной войны доказал преимущество турецких технологий над российскими

2 сентября, 10:49

На днях Анкара с большим успехом презентовала новую модель легендарного беспилотника «Байрактар». Таким образом, Турция предъявила аналог F-35: им должна стать палубная версия под названием Bayraktar TB3.

По новым планам Анкары, корабль Anadolu — флагман турецкого флота —  должен получить от 30 до 50 таких беспилотников. В это же время, более незаметно прошла презентация и новой улучшенной модели — Bayraktar AKINCI TİHA, разработанный турецкой компанией Bayka за счет отечественных ресурсов. Отметим, что модель эта уже взята на  вооружение ВС Турции.

Между тем в России почему-то все чаще критикуют турецкие ударные беспилотники. Гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в интервью агентству РИА Новости уверял, что ударный беспилотный летательный аппарат «Иноходец» (вариант «Ориона» для ВС  РФ) «превосходит турецкий «Байрактар» по трем параметрам». С аналогичной риторикой о преимуществах российских беспилотников в российских СМИ высказался ряд военных экспертов.

В то же время совсем иные показатели  — в отличие от пока еще перспективной российской модели БПЛА —  демонстрирует турецкий «Байрактар», который активно закупается или уже производится по турецкой лицензии в различных странах мира. Отметим, что недавно турецкий БПЛА «засветился» на военном параде в Киеве.

Преимущества «Байрактара» налицо. Но тогда осталось прощупать природу «бравых» высказываний российских экспертов и узнать, насколько они соответствуют действительности. Ведь всем известны серьезные проблемы с разработкой российских БПЛА, которые на какой-то момент превратились в «долгострой» и полностью уступили мировую нишу беспилотной авиации производства Анкары. А опыт Карабахской 44-дневной войны определенно доказал преимущество турецких технологий над российскими.

Однако, весьма неправы те, кто скептически относятся к возможностям Турции в вопросе создания самых лучших БПЛА в мире.

Сотрудник Minval.az поговорил с турецким политологом Энгином Озером, который в ходе беседы отметил, что изначально в производстве беспилотников Турция имела доступ к лучшим технологиям НАТО — начиная от двигателя и заканчивая системой навигации — в частности, к технологиям известного американского беспилотника «Predator», а также израильских дронов, которые, несмотря на напряженные отношения Анкары и Иерусалима, у Турции все-таки присутствуют.

«Турецкие «Байрактары» создаются на базе турецкой госкорпорации «Raketsan», имеющей более чем десятилетний опыт истории работы в этой области. Это опыт побед и ошибок, а также постоянное сотрудничество и использование технологий других стран. К примеру, «Байрактары» последнего выпуска оснащены украинскими двигателями.  Дело в том, что Турция не первый год вкладывает огромные инвестиции в развитие армии БПЛА и эти вложения приносят свои плоды. И потому турецкие технологии по созданию беспилотников точно на один или на два шага опережают российские», — отметил турецкий эксперт.

По его мнению, в России могут быть хорошие радарные технологии, системы ПВО и субмарины, но в беспилотную авиацию РФ сложно назвать самой передовой. В Турции только был презентован беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA, который может подниматься на высоту до 15 тыс. метров и брать на борт 1,5 тонн груза, что уже является показателями настоящего военного самолета, напомнил Энгин Озер.

Уже зарекомендовавшее себя преимущество «Байрактара», по словам нашего собеседника, состоит в его способности летать на крайне низких высотах — до 50 метров, где российские системы ПВО не в состоянии обнаружить беспилотник. Этот факт был неоднократно апробирован в ходе 44-дневной войны, когда турецкий БПЛА без проблем уничтожил около восьми российских систем ПВО «Панцирь» и три системы С-300, вообще считающейся одной из самых неуязвимых в мире.

«А это говорит о том, что если около десяти беспилотников будут одновременно штурмовать российскую систему ПВО С-400, то и она будет уничтожена», — отметил эксперт.

Российские представители компаний разработчиков и эксперты, по словам Энгина Озера, могут и не раз, и не два называть российские беспилотники «самыми лучшими в мире», но все показатели должны быть проверены на практике, еще лучше — в ходе реальных боевых действий. У российского «Ориона» или «Иноходца» такой практики пока нет вовсе, в то время как «Байрактар» уже прошел «обкатку» в самых различных странах, воюя в разных климатических поясах, ландшафтных зонах — Ливии, Северном Ираке, Сирии и Карабахе — и отлично проявил себя.

«Надеюсь, российские коллеги со временем создадут такие же отличные эффективные системы, но на данный момент мне сложно сравнить какой-либо БПЛА с турецким «Байрактаром»», — подчеркнул турецкий эксперт.

По его словам, завидное преимущество и отличный стимул для приобретения «Байрактаров» у многих стран – это цена. В то время как средняя стоимость турецкого беспилотника составляет 5 миллионов долларов, то американские – дороже чуть ли не в десять раз. Такая разница состоит и в том, что американские беспилотники имеют стратегические характеристики с дальностью полета до 21 тысяч миль, в то время как производящая подобные аппараты Анкара не ставит перед собой подобных империалистических задач и целей – турецкие беспилотники имеют более близкие, конкретные цели и задачи, резюмировал наш собеседник.

Вадим Мансуров