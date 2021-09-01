160 тысяч жителей Азербайджана получают соцвыплаты

2 сентября, 00:58

За последние 3 года число граждан Азербайджана, получающих социальные выплаты, выросло на 160 тыс.

Об этом в эфире АзТВ сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, в процентном выражении рост составил почти 7%.

«2,4 млн граждан ежемесячно получают социальные выплаты от государства. Совокупный размер выплат за 3 года вырос на 60% и превысил 6 млрд манатов. В мире есть очень мало стран, которые всего за 3 года смогли повысить суммарный размер социальных выплат на 60%. Это большое достижение», — подчеркнул министр, которого цитирует Report.

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Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане

1 сентября, 20:27

“Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в Кайсери во время выступления на церемонии приветствия членов экипажа, выполнявшего эвакуационные работы в Афганистане.

«Выполняя эти работы, мы с уважением относимся к суверенитету, правам, границам наших соседей. Наша единственная цель – безопасность нашего народа и страны, мы стараемся ради этого. В рамках двусторонних отношений с миссиями НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ Вооруженные силы Турции вносят вклад в мировой и региональный мир в Азербайджане, Ливии, Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и др. Мы поддерживаем справедливую борьбу дружеских и братских стран», — отметил он (цитата по «Анадолу»).

Хулуси Акар выразил признательность сторонам, оказавшим содействие процессу эвакуации: «Выражаю признательность поддерживающему ВС Турции в процессе эвакуации местному персоналу, союзникам по НАТО во главе с США, Великобританией и Германией, обеспечившим выделение самолета и иную поддержку, выражаю признательность Пакистану и Таджикистану за искреннее сотрудничество. Особую благодарность я выражаю нашим героическим братьям — азербайджанским солдатам, с которыми вместе несли службу в Кабуле, министерствам во главе с МИД и МВД за сотрудничество в процессе эвакуации», — сказал министр.