Бабаев гарантирует жилье семьям героев Отечественной войны

В Азербайджане 3000 семей шехидов и инвалидам войны в этом году планируется предоставить квартиры.

Об этом в эфире АзТВ сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, до сегодняшнего представители этой категории населения получили 11 тыс. квартир, 1 600 из которых были предоставлены в этом году.

«Количество автомобилей, которые были предоставлены инвалидам войны, превысило 7 000. За все эти годы они безвозмездно получили 7 200 автомобилей. В этом году инвалидам войны уже предоставлено 100 автомобилей, процесс продолжится до конца года. Это всего лишь одна часть поствоенного пакета», — сказал С.Бабаев (цитата по Report).

Глава Минтруда подчеркнул, что в течение этого месяца каждая семья героев Отечественной войны будет обеспечена квартирой.