Дочь и племянник Тамиллы Гулами найдены (обновлено)

1 сентября, 21:39

Найдены пропавшие дочь и племянник заместителя председателя партии «Умид» Тамиллы Гулами. Об этом сообщила сама T.Гулами.

Водитель заместителя председателя позвонил и сообщил, что дети найдены, и в настоящее время они едут за ними.

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Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с пропавшими дочерью и племянником заместителя председателя партии «Умид» Тамиллы Гулами.

Начальник пресс-службы министерства Эхсан Захидов заявил, что в 28-й отдел полиции Ясамальского районного управления полиции поступила информация о пропаже без вести 15-летней дочери Тамилы Гулами Аиши Мамедли и 12-летнего племянника Фамиля Гулами. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску указанных лиц.

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Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане

1 сентября, 20:27

“Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в Кайсери во время выступления на церемонии приветствия членов экипажа, выполнявшего эвакуационные работы в Афганистане.

«Выполняя эти работы, мы с уважением относимся к суверенитету, правам, границам наших соседей. Наша единственная цель – безопасность нашего народа и страны, мы стараемся ради этого. В рамках двусторонних отношений с миссиями НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ Вооруженные силы Турции вносят вклад в мировой и региональный мир в Азербайджане, Ливии, Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и др. Мы поддерживаем справедливую борьбу дружеских и братских стран», — отметил он (цитата по «Анадолу»).

Хулуси Акар выразил признательность сторонам, оказавшим содействие процессу эвакуации: «Выражаю признательность поддерживающему ВС Турции в процессе эвакуации местному персоналу, союзникам по НАТО во главе с США, Великобританией и Германией, обеспечившим выделение самолета и иную поддержку, выражаю признательность Пакистану и Таджикистану за искреннее сотрудничество. Особую благодарность я выражаю нашим героическим братьям — азербайджанским солдатам, с которыми вместе несли службу в Кабуле, министерствам во главе с МИД и МВД за сотрудничество в процессе эвакуации», — сказал министр.