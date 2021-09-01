Дочь и племянник Тамиллы Гулами найдены (обновлено)

Найдены пропавшие дочь и племянник заместителя председателя партии «Умид» Тамиллы Гулами. Об этом сообщила сама T.Гулами.

Водитель заместителя председателя позвонил и сообщил, что дети найдены, и в настоящее время они едут за ними.

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Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с пропавшими дочерью и племянником заместителя председателя партии «Умид» Тамиллы Гулами.

Начальник пресс-службы министерства Эхсан Захидов заявил, что в 28-й отдел полиции Ясамальского районного управления полиции поступила информация о пропаже без вести 15-летней дочери Тамилы Гулами Аиши Мамедли и 12-летнего племянника Фамиля Гулами. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску указанных лиц.