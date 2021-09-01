Еще 3845 новых случаев ковида в Азербайджане

В течение прошедших суток в Азербайджане выявлено 3845 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 3876 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 41 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 428736 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 370002 человека благополучно прошли лечение, 5677 пациентов клиник скончались.

Лечение 53057 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4481039 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 19102 — за минувшие сутки.