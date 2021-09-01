Посольство США поблагодарило азербайджанских миротворцев за помощь в эвакуации



С 1 сентября для входа в крупные торговые центры, гостиницы, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания у граждан в обязательном порядке будет требоваться COVID- паспорт. До 1 октября лица, привившиеся одной из двух доз, могут входить в объекты общественного питания, предъявив COVID- паспорт.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов в интервью «АзерТадж».

Он отметил, что согласно решению оперативного штаба при Кабинете Министров, с 1 октября услугами крупных торговых центров, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов общественного питания смогут воспользоваться только лица, привившиеся обеими дозами вакцины.

Мовсумов также отметил, что для входа в рестораны и кафе, работающие на открытом воздухе, наличие у граждан COVID- паспорта или сертификата об иммунитете не требуется. В общественном транспорте нет каких-либо ограничений в связи с COVID- паспортом, пассажиры только обязаны использовать медицинскую маску.

При этом он отметил, что каких-либо ограничений, связанных с паспортом COVID-19 в общественном транспорте, нет.

Помощник президента добавил, что пассажиров просят использовать только медицинские маски.