МВД: Рестораны на открытом воздухе можно будет посещать без COVID-паспорта

«С сегодняшнего дня в рестораны будут впускать только лиц, которые привиты обеими дозами вакцины против коронавируса».

Об этом сказал начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, передает АПА.

Э.Гаджиев сказал, что при входе в эти объекты лица старше 18 лет будут проверяться в соответствующем порядке: «Совместные мониторинговые группы представителей МВД, АПБА, Государственной налоговой службы и органов исполнительной власти районов будут периодически проводить соответствующие проверки. При выявлении лиц в ресторанах без COVID- паспорта будут применены строгие дисциплинарные меры.

Э.Гаджиев также добавил, что данное решение Кабинета Министров не касается кафе и ресторанов, работающих на открытом воздухе: «Согласно официальному решению, требование о наличии COVID-паспорта распространяется только на закрытые помещения».