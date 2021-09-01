МВД: Рестораны на открытом воздухе можно будет посещать без COVID-паспорта

1 сентября, 13:39

«С сегодняшнего дня в рестораны будут впускать только лиц, которые привиты обеими дозами вакцины против коронавируса».

Об этом сказал начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, передает АПА.

Э.Гаджиев сказал, что при входе в эти объекты лица старше 18 лет будут проверяться в соответствующем порядке: «Совместные мониторинговые группы представителей МВД, АПБА, Государственной налоговой службы и органов исполнительной власти районов будут периодически проводить соответствующие проверки. При выявлении лиц в ресторанах без COVID- паспорта будут применены строгие дисциплинарные меры.

Э.Гаджиев также добавил, что данное решение Кабинета Министров не касается кафе и ресторанов, работающих на открытом воздухе: «Согласно официальному решению, требование о наличии COVID-паспорта распространяется только на закрытые помещения».

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АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.