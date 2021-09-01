Обнародованы самые популярные имена для новорожденных в этом году

Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в этом году в Азербайджане.

За прошедшее время самым популярным именем среди мальчиков стало имя Али. В течение года этим именем названы 948 детей.

924 мальчика были названы именем Юсиф, 891 — Угур, 894 — Гусейн, 651 — Мухаммед, 570 — Омар, 519 — Мурад, 422 — Рауль, 408 — Айхан и 406 — Тунар.

Имя Захра среди девочек также в этом году сохранило первенство. В течение этого года этим именем названы 1010 девочек.

778 девочек были названы именем Зейнаб, 772 — Марьям, 720 — Айлин, 695 — Фатима, 688 — Мяляк, 581 — Нилай, 558 — Нурай, 506 — Мирвари и 436 — Медина.