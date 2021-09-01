Умерла вдова Николая Сличенко актриса Тамилла Агамирова

1 сентября, 13:08


Актриса Тамилла Агамирова скончалась в возрасте 93 лет. Вдова Николая Сличенко пережила его всего на два месяца.

Тамилла Агамирова умерла 31 августа в своем доме в подмосковном поселке Николина гора. Она очень тяжело переживала кончину супруга, Николая Сличенко, который ушел из жизни 2 июля 2021 года.

Народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова окончила Бакинский театральный институт (позже — школу-студию МХАт), с 1952 года играла в театре «Ромэн», на сцене которого воплотила множество разноплановых образов в 50 спектакле.

Среди ее ролей Олеся в спектакле «Олеся», Евгения Семеновна (Грушенька»), Нина («Костры догорают»), Цоха («Я цыганка»), Зумруд («Они пришли из табора», Марта («Человек и волк») и др.

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АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.