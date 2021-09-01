В Баку сохранится теплая погода

1 сентября, 13:00

2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха ночью составит 23-26°, днем-31-35°, в Баку ночью-23-25°, днем-33-35°. Атмосферное давление опустится ниже нормы с 755 до 749 мм ртутного столба.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.

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АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.