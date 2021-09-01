В общественных местах вновь задержаны больные коронавирусом



Накануне сотрудники органов внутренних дел задержали в общественных местах на территории республики четверых больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции провели с нарушителями разъяснительную беседу. Всех четверых задержанных доставили по адресам проживания с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие учреждения здравоохранения.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР.