Фонд «YAŞAT» отправил на лечение в Турцию еще 3 участников войны

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.