Фонд «YAŞAT» отправил на лечение в Турцию еще 3 участников войны

1 сентября, 10:54

Еще 3 тяжелораненых участников войны отправлены в Турцию Фондом «YAŞAT».

Как сообщили в Фонде, учитывая врачебное заключение, процесс обследования, лечения и реабилитации ветеранов будет продолжен в Турции.

В Турцию на лечение отправлены:

1. Сулейманлы Агиль Акиф оглу
2. Алиев Чингиз Ягуф оглу
3. Салимзаде Турал Васиф оглу

Фонд «YAŞAT» будет контролировать лечение ветеранов до полного его завершения. Фонд обеспечивает отправку тяжелораненых участников войны на лечение за границу на основании врачебного заключения.

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АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.