Фонд «YAŞAT» отправил на лечение в Турцию еще 3 участников войны

Еще 3 тяжелораненых участников войны отправлены в Турцию Фондом «YAŞAT».
Как сообщили в Фонде, учитывая врачебное заключение, процесс обследования, лечения и реабилитации ветеранов будет продолжен в Турции.
В Турцию на лечение отправлены:
1. Сулейманлы Агиль Акиф оглу
2. Алиев Чингиз Ягуф оглу
3. Салимзаде Турал Васиф оглу
Фонд «YAŞAT» будет контролировать лечение ветеранов до полного его завершения. Фонд обеспечивает отправку тяжелораненых участников войны на лечение за границу на основании врачебного заключения.