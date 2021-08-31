В Азербайджане началось действие новых карантинных ограничений

С сегодняшнего дня в Азербайджане будут введены некоторые ограничения в связи с особым карантинным режимом.

Cогласно постановлению Кабинета министров от 26 июля 2021 года «О внесении изменений в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений», с сегодняшнего дня требуется, чтобы не менее 80% сотрудников государственных органов (учреждений) были вакцинированы первой дозой вакцины против COVID-19, а с 1 октября были привиты второй дозой или имели сертификат иммунитета против COVID-19.

Также требуется, чтобы не менее 80% сотрудников всех медицинских и фармацевтических, научных и образовательных учреждений (независимо от трудового или гражданского договора), независимо от формы собственности, были вакцинированы первой дозой от COVID-19, а с 1 октября – второй дозой или имели сертификат иммунитета против COVID-19.

Также с 1 сентября вступило в силу требование для всех лиц старше 18 лет, обучающихся в высших и средних профессиональных учебных заведениях, иметь ковид-паспорт. В то же время, с сегодняшнего дня вступает в силу требование о вакцинации не менее 80% работников учреждений коммунальной, транспортной сферы, сфер логистики и коммуникации, социальной сферы, туризма и других сфер, а также работников учреждений, оказывающих финансовые услуги (независимо от того, работают ли они по трудовому или гражданскому контракту) первой дозой против коронавируса, а с 1 октября – второй дозой или наличия сертификата иммунитета против COVID-19. С сегодняшнего дня услуги, оказываемые в предприятиях общественного питания, гостиницах и крупных торговых центрах, будут доступны только лицам старше 18 лет с ковид-паспортом. Решение о требовании ковид-паспорта от всех, кто идет на свадьбу, вступило в силу сегодня.

Согласно постановлению, с 1 сентября не менее 80 процентов сотрудников предприятий, работающих в следующих сферах деятельности и услуг (независимо от трудового или гражданского договора), должны быть вакцинированы первой дозой вакцины против COVID-19, а с 1 октября должны быть вакцинированы второй дозой или должны иметь сертификат иммунитета против COVID-19:

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

— электричество, газ, тепло;

— водоснабжение и рекультивация, сбор и очистка сточных вод;

— сбор, переработка и утилизация отходов.

В области транспорта, логистики и связи:

— перевозки грузов и пассажиров железнодорожным, морским, воздушным и автомобильным транспортом, включая такси;

— портовые услуги;

— логистические услуги;

— телекоммуникационные и коммуникационные услуги;

— почтовая и курьерская деятельность.

В социальной сфере:

— предоставление социальных услуг;

— услуги по уходу за людьми с психическими расстройствами и особыми потребностями.

В сфере торговли и общественного питания:

— оптовая и розничная торговля;

— общественное питание;

— доставка еды.

В сфере туризма:

— предоставление услуг гостиницами и подобными заведениями;

— деятельность туристических агентств и туроператоров.

В сфере финансовых услуг:

— финансовая и страховая деятельность (банки, небанковские кредитные организации, ломбарды, страховые компании, платежные услуги).

В других сферах:

— полиграфическая деятельность, полиграфические и копировальные услуги;

— установка и ремонт всех видов машин и оборудования;

— ремонт компьютеров и средств связи, предметов личного пользования, хозтоваров;

— техническое обслуживание автомобилей и мотоциклов, их ремонт и мойка;

— аренда и лизинг;

— услуги купли-продажи недвижимости;

— деятельность в области архитектуры, инженерной деятельности, дизайна и технического консультирования;

— рекламная деятельность и маркетинговые исследования;

— деятельность кадровых агентств;

— услуги обучения и репетиторства;

— службы перевода;

— проектная деятельность;

— деятельность в области фотографии;

— услуги, оказываемые в связи с осуществлением предпринимательской деятельности (консультационные услуги по бухгалтерскому учету и аудиту, праву, коммерческой деятельности и управлению, а также другие аналогичные работы и услуги, предоставляемые субъектам хозяйствования);

— уборка и очистка производственных и жилых зданий, квартир;

— услуги дезинфекции;

— стирка и химчистка текстильных и меховых изделий;

— услуги пошива одежды;

— парикмахерские и салоны красоты;

— ветеринарная деятельность;

— приюты для животных.

С сегодняшнего дня вступает в силу и изменение, внесенное в правила в связи с торжественными церемониями.

С 1 сентября 2021 года ковид-паспорта будут требовать и на торжествах с участием до 50 человек.

То есть, все требования, связанные с торжествами с участием до 150 человек, будут применяться и на торжествах с участием до 50 человек.

До принятия данного постановления на торжествах с участием до 50 человек использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей было обязательным и для участия в этих торжествах не требовалось предъявлять ковид-паспорт.

Отметим, что с сегодняшнего дня услугами, оказываемыми в предприятиях общественного питания, отелях и крупных торговых центрах лица старше 18 лет смогут воспользоваться только при наличии паспорта COVID-19.

С сегодняшнего дня также требуется, чтобы не менее 80% сотрудников всех научных и учебных заведений независимо от формы собственности, были вакцинированы первой дозой вакцины против COVID-19, а с 1 октября были привиты второй дозой или имели сертификат иммунитета против COVID-19.