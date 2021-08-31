Обнародовано количество заболевших и умерших от коронавируса сотрудников СМИ

31 августа, 17:00

По результатам мониторинга, проведенного Профсоюзом журналистов (JUJ), с начала пандемии в Азербайджане 291 журналист заразился COVID-19, 12 из них скончались.

Председатель JuHI Мушфиг Алескерли сообщил, что 178 инфицированных заразились в ходе первой волны, 57 – в ходе второй волны и 56 — в ходе последней волны: «Из тех, кто умер, 10 умерли на первой и второй стадиях и двое — на последней стадии.

Принимая во внимание тот факт, что работники СМИ всегда активны в обществе, а значит, высок риск заражения, Совет прессы обратился к властям с просьбой провести экстренную вакцинацию работников СМИ. На обращение был дан положительный ответ.

Вакцинация работников СМИ проводится с апреля 2021 года в соответствии с соглашением, достигнутым между TƏBİB и Советом прессы Азербайджана. На данный момент около 1100 работников СМИ из 70 редакций были вакцинированы в рамках программы».

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Лавров — об условиях урегулирования на границе Азербайджан-Армения

31 августа, 19:00

«Мы обменялись мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы считаем, что необходимо урегулировать все без исключения вопросы политико-дипломатическими методами».

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Инициатива президента России на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить её быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу», — подчеркнул глава МИД России (цитата по АПА).

С.Лавров также выразил удовлетворение деятельностью трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе: «Мы надеемся, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций, конечно же, будет помогать не только экономическому подъему Южно-Кавказского региона, но и обеспечивать более надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона».