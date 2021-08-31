Обнародовано количество заболевших и умерших от коронавируса сотрудников СМИ

По результатам мониторинга, проведенного Профсоюзом журналистов (JUJ), с начала пандемии в Азербайджане 291 журналист заразился COVID-19, 12 из них скончались.

Председатель JuHI Мушфиг Алескерли сообщил, что 178 инфицированных заразились в ходе первой волны, 57 – в ходе второй волны и 56 — в ходе последней волны: «Из тех, кто умер, 10 умерли на первой и второй стадиях и двое — на последней стадии.

Принимая во внимание тот факт, что работники СМИ всегда активны в обществе, а значит, высок риск заражения, Совет прессы обратился к властям с просьбой провести экстренную вакцинацию работников СМИ. На обращение был дан положительный ответ.

Вакцинация работников СМИ проводится с апреля 2021 года в соответствии с соглашением, достигнутым между TƏBİB и Советом прессы Азербайджана. На данный момент около 1100 работников СМИ из 70 редакций были вакцинированы в рамках программы».