Представлены вакансии для членов семей шехидов и ветеранов

31 августа, 16:45

Число присоединившихся к «Марафону занятости» работодателей достигло 455, из которых 234 — государственные предприятия, 221 — частное, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Работодатели предоставили 2 044 вакансии, на которые уже трудоустроены 566 человек (106 — члены семей шехидов, 460 — участники Отечественной войны).

«Марафон занятности» был инициирован в июне этого года министерством с целью обеспечения работой ветеранов и членов семей погибших в ходе военных действий.

Члены семей шехидов и участники Отечественной войны имеют возможность подать заявку, перейдя по ссылке и указав соответствующие данные.

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Лавров — об условиях урегулирования на границе Азербайджан-Армения

31 августа, 19:00

«Мы обменялись мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы считаем, что необходимо урегулировать все без исключения вопросы политико-дипломатическими методами».

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Инициатива президента России на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить её быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу», — подчеркнул глава МИД России (цитата по АПА).

С.Лавров также выразил удовлетворение деятельностью трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе: «Мы надеемся, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций, конечно же, будет помогать не только экономическому подъему Южно-Кавказского региона, но и обеспечивать более надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона».