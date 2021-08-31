Представлены вакансии для членов семей шехидов и ветеранов

Число присоединившихся к «Марафону занятости» работодателей достигло 455, из которых 234 — государственные предприятия, 221 — частное, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Работодатели предоставили 2 044 вакансии, на которые уже трудоустроены 566 человек (106 — члены семей шехидов, 460 — участники Отечественной войны).
«Марафон занятности» был инициирован в июне этого года министерством с целью обеспечения работой ветеранов и членов семей погибших в ходе военных действий.
Члены семей шехидов и участники Отечественной войны имеют возможность подать заявку, перейдя по ссылке и указав соответствующие данные.