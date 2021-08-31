МВД: с 1 сентября меняются правилах проведения свадеб и торжеств

С 1 сентября вводятся новые правила организации и проведения свадеб, помолвок, дней рождения и других торжеств в условиях пандемии.

В связи с этим начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что с 1 сентября независимо от места проведения (кафе, ресторан, дворец торжеств, двор, палатка) торжества могут проводиться с участием до 150 человек.

Он отметил, что все участвующие на торжестве лица старше 18 лет должны иметь паспорт COVID-19:

«От участвующих на торжестве гостей не требуется обязательное использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей, регистрацию на портале icaze.e-gov.az должны проходить только торжества, организуемые в объектах общепита».