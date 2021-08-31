Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана

31 августа, 15:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-й годовщины независимости братской Республики Узбекистан.

Нас, как братское государство, очень радуют социально-экономический прогресс в Узбекистане и значительные достижения, завоеванные в других сферах за минувший период под Вашим мудрым руководством.

Нынешнее состояние азербайджано-узбекских отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, вызывает удовлетворение. Эти отношения характеризуются высоким уровнем развития наших политических, экономических и культурных связей.

Уверен, что предпринимаемые нами совместные шаги по дальнейшему углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить благу наших народов.

В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю братской Республике Узбекистан – постоянного спокойствия и процветания», — говорится в письме.

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Путин и Лукашенко в сентябре подпишут план по интеграции России и Беларуси

31 августа, 13:10

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

По словам белорусского дипломата, на встрече в Москве подпишут «все „дорожные карты“ и общую карту углубления интеграции», пишет «Интерфакс». «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — цитирует Семашко ТАСС.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран.