Минздрав приглашает на работу врачей скорой помощи для больных коронавирусом

Для оказания бесперебойной и качественной медицинской услуги больным коронавирусом (COVID-19) на станции скорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку и Абшеронскому району приглашаются на работу врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-инфекционисты и врачи-терапевты в возрасте до 60 лет.

Информацию об этом распространило Министерство здравоохранения.

Отмечено, что для приема на работу необходимо отправить обращение на электронную почту [email protected]

Необходимые документы:

Заявление (контактный номер должен быть указан)

Удостоверение личности

Диплом

Удостоверение интернатуры

Сертификаты

Трудовая книжка