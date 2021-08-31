В Баку задержаны лица, продававшие за 225 манатов поддельные COVID-паспорта

По подозрению в продаже поддельных COVID- паспортов задержаны жители Баку Фикрет Шихиев, Эльдар Мирзоев и Ширин Ширалиев.

Об этом говорится в совместном сообщении МВД и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Вышеуказанные лица были задержаны в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Ясамальского РУП 30 августа.

В ходе предварительного допроса они подтвердили, что за 225 манатов продали такие паспорта 40 лицам.

При обыске автомобиля, принадлежащего Шихиеву, были найдены и изъяты копии удостоверений личности с мобильными номерами, банковские карты 30 человек и COVID-паспорт на имя одного гражданина, в котором было указано введение двух доз вакцины.

Сотрудники районного управления полиции и районной прокуратуры продолжают оперативно-следственные меры в связи с данным фактом.