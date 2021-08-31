В Баку задержаны лица, продававшие за 225 манатов поддельные COVID-паспорта

31 августа, 13:13

По подозрению в продаже поддельных COVID- паспортов задержаны жители Баку Фикрет Шихиев, Эльдар Мирзоев и Ширин Ширалиев.

Об этом говорится в совместном сообщении МВД и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Вышеуказанные лица были задержаны в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Ясамальского РУП 30 августа.

В ходе предварительного допроса они подтвердили, что за 225 манатов продали такие паспорта 40 лицам.

При обыске автомобиля, принадлежащего Шихиеву, были найдены и изъяты копии удостоверений личности с мобильными номерами, банковские карты 30 человек и COVID-паспорт на имя одного гражданина, в котором было указано введение двух доз вакцины.

Сотрудники районного управления полиции и районной прокуратуры продолжают оперативно-следственные меры в связи с данным фактом.

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Путин и Лукашенко в сентябре подпишут план по интеграции России и Беларуси

31 августа, 13:10

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

По словам белорусского дипломата, на встрече в Москве подпишут «все „дорожные карты“ и общую карту углубления интеграции», пишет «Интерфакс». «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — цитирует Семашко ТАСС.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран.