Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

31 августа, 13:10

1 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, ночью местами слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в МЭПР,  температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем 32-36° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 мм до 755 ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70 %, днем 40-45%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 23-28° тепла.

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Путин и Лукашенко в сентябре подпишут план по интеграции России и Беларуси

31 августа, 13:10

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

По словам белорусского дипломата, на встрече в Москве подпишут «все „дорожные карты“ и общую карту углубления интеграции», пишет «Интерфакс». «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — цитирует Семашко ТАСС.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран.