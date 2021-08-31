Возбуждено уголовное дело в связи с незаконными раскопками на месторождении «Мингячевир»

31 августа, 12:52

Генпрокуратурой проведена проверка в связи с поступившей в Министерство экологии и природных ресурсов информации о проведении незаконных раскопок в русле реки Кура. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было установлено, что на месторождении «Мингячевир» за пределами участка в 10 га, выделенного для песчано-гравийной разработки, на протяжении двух лет велась незаконная добыча ресурсов на сумму 1 миллион 275 тысяч манатов. Тем самым были нарушены правила эксплуатации скважин.

Кроме того, в течение 3 лет за пределами отведенного участка велась незаконная добыча песчано-гравийной смеси на сумму 744 тыс. манатов. Тем самым были нарушены правила охраны и использования недр во время эксплуатации установок, что обернулось тяжелыми последствиями.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 255.2 и 308.2 Уголовного Кодекса. Расследование поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

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Путин и Лукашенко в сентябре подпишут план по интеграции России и Беларуси

31 августа, 13:10

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

По словам белорусского дипломата, на встрече в Москве подпишут «все „дорожные карты“ и общую карту углубления интеграции», пишет «Интерфакс». «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — цитирует Семашко ТАСС.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран.