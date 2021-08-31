«Азеригаз» оштрафовал Рамиза Мехтиева на крупную сумму

Экс-глава Администрации президента, президент Академии наук Рамиз Мехтиев был оштрафован сотрудниками Производственного объединения «Азеригаз», сообщает издание Hurriyyet.az со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что Рамиз Мехтиев уже много лет не оплачивает долг за газ на своей вилле в поселке Новханы.

Сотрудники «Азеригаза» не могли рассчитать сумму долга за газ за прошедший период, потому что счетчик установлен в доме, куда их не пускали.

Согласно информации, сотрудники зашли на виллу Р.Мехтиева по указанию руководства «Азеригаза» и оштрафовали бывшего главу ПА в размере 16 тысяч манатов.