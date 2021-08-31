«Азеригаз» оштрафовал Рамиза Мехтиева на крупную сумму

31 августа, 10:20

Экс-глава Администрации президента, президент Академии наук Рамиз Мехтиев был оштрафован сотрудниками Производственного объединения «Азеригаз», сообщает издание Hurriyyet.az со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что Рамиз Мехтиев уже много лет не оплачивает долг за газ на своей вилле в поселке Новханы.

Сотрудники «Азеригаза» не могли рассчитать сумму долга за газ за прошедший период, потому что счетчик установлен в доме, куда их не пускали.

Согласно информации, сотрудники зашли на виллу Р.Мехтиева по указанию руководства «Азеригаза» и оштрафовали бывшего главу ПА в размере 16 тысяч манатов.

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Талибы предприняли неудачную попытку штурма Панджшерской долины и понесли серьезные потери

31 августа, 10:45

Движение «Талибан» на фоне завершившегося вывода войск США минувшей ночью с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину, сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления, который возглавляет сын знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда Ахмад Масуд.

«Талибы атаковали передовые посты Фронта с двух направлений: со стороны долины Андароб, в провинции Баглан, а также со стороны города Джабаль-ус-Сирадж. Наступление талибов было отбито без особого труда», — сообщил источник.

По его словам, потери экстремистов в направлении Андароб составили 85 убитыми, 108 ранеными. В боестолкновениях под Джабаль-ус- Сираджем было убито 12 боевиков «Талибана», еще 26 ранено.

Среди защитников Панджшера также имеются раненые, отметил источник.

Талибы пока не комментировали данную информацию.