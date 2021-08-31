В Баку в результате ДТП дорогу залило маслом, движение ограничено

В Баку временно ограничено движение транспортных средств от пересечения Тбилисского проспекта и улицы Джавадхана в направлении круга 20 января.

Об этом сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.

Отмечается, что в результате опрокидывания грузового автомобиля в ночь на 20 января дорогу залило маслом: «В настоящее время проводится очистка дороги с привлечением специальной техники соответствующих структур.

В связи с закрытием дороги на указанном участке временно изменена схема движения автобусов. Движение автобусов организовано по улицам и проспектам, на которые направлены и другие автомобили».