Эмин Агаларов откроет торговый центр и проложит бульвар в Нардаране

Строительство торгового центра на территории курортного поселка Sea Breeze в пригороде Баку начнется в сентябре. Открыть объект планируется летом 2022 года, сообщил ТАСС девелопер проекта, первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов.

«Торговый центр мы начинаем строить с 15 сентября. Общая площадь первой фазы составит 43 тыс. кв. м. К следующему лету я планирую его закончить», — сказал Агаларов. Общая площадь проекта в будущем будет доведена до 60 тыс. кв. м, причем 34 тыс. кв. м займет парковка, а 12 тыс. кв. м будет отдано под жилье на верхних этажах.

Кроме того, в Sea Breeze планируется проложить шестикилометровый бульвар с пешеходной зоной, велосипедными дорожками, озеленением и местами для отдыха.

В ближайшее время также начнется строительство апарт-отелей Grand Hotel и Skyline с гостиничными номерами и апартаментами для постоянного проживания. Объекты планируется открыть в 2023 и 2024 годах соответственно.

К этому же времени планируется построить 16 корпусов жилого комплекса Polo Residences. Кроме того, в Sea Breeze ведется строительство комплекса апартаментов Lighthouse: второй корпус планируется достроить в текущем году, третий и четвертый — в 2022 и 2023 годах соответственно. Общая площадь четырех зданий составит 60 тыс. кв. м.

Более $150 млн будет инвестировано в строительство курортного поселка Sea Breeze в пригороде Баку в 2021 году. Общий объем инвестиций в проект, который планируется завершить в 2028-2030 году, составит $1,5-2 млрд, сообщил в пятницу журналистам девелопер, первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов.

«В этом году с учетом роста цен на стройматериалы будет инвестировано примерно $150 млн. Общие инвестиции в весь проект я оцениваю примерно в $1,5-2 млрд. Это все за счет продаж, я не кредитуюсь», — сказал Агаларов. Он добавил, что если строительство будет идти такими же темпами, то к 2028-2030 году проект будет завершен.

Его общая площадь составит 250 га. Из них 60 га будет застроено в текущем году и еще 60 га — в следующем. Причем, 50% территории приходится на инфраструктуру, а с учетом пляжей — 70%, сообщил Агаларов. Кроме того, в Sea Breeze планируется высадить 30 тыс. деревьев.

По словам бизнесмена, на территории поселка будет построена собственная подстанция, которая обойдется в $13-14 млн и позволит обеспечить электроэнергией все новое строительство. В следующем году заработает система опреснения воды, инвестиции в которую составят $5 млн. Кроме того, городские власти пока не подключили построенную в поселке канализацию. Эта проблема решается очистными сооружениями — $1 млн на каждый га земли. В целом обеспечение курортного комплекса коммуникации обходятся в $35 млн, уточнил Агаларов.