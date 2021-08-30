Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, есть погибшие и раненые

30 августа, 22:15

На участке дороги Гаджигабул-Горадиз, пролегающем по территории города Гаджигабул, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Столкнулись два автомобиля марки «Мерседес», уточняет АПА.

В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро госпитализированы в Центральную больницу города Ширван с травмами различной степени тяжести.

Один из пассажиров, пострадавших в результате дорожно–транспортного происшествия в Гаджигабуле — житель Саатлы Агаев Гюлахмед Ханаахмед оглу 1959 года рождения, скончался по дороге в больницу.

Другие пострадавшие, жители села Боччалыр Имишлинского района Гулиева Эсмира Надир гызы 1986 года рождения, Байрамов Гусейн Мовсум оглу 2016 года рождения, Байрамов Мовсум Камал оглу 1980 года рождения (взят на операцию), житель села Ялавадж Имишлинского района Алиев Гаджибала Полад оглу 1968 года рождения и житель села Потубейли Саатлинского района Микаилов Рзалы Исмаил оглу 1960 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.

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Баку: В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение и их убийство

30 августа, 22:44

Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой лиц, пропавших без вести.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений (лиц, пропавших без вести). Пропавшие без вести были проблемой, с которой сталкивались в Азербайджане на протяжении примерно 30 лет. 3890 человек (3171 военнослужащий, 719 мирных жителей) из Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате армянской агрессии. В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение с заложниками и их убийство. Несмотря на явный запрет на захват заложников в соответствии с международным гуманитарным правом, 267 мирных жителей Азербайджана (в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей) до сих пор не освобождены Арменией. Кроме того, из армянского заточения были освобождены 1102 азербайджанца (в том числе 224 ребенка; 357 женщин; 225 человек пожилого возраста). В результате прошлогодней войны 7 азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести».

В МИД сообщили, что этими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года и их первого дополнительного протокола об обращении с военнопленными и гражданскими лицами во время войны.