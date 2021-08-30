Ильхам Алиев: Сегодня мы в Шуше и отныне будем жить в Шуше вечно

В период оккупации многие из нас – и бывшие вынужденные переселенцы, и весь азербайджанский народ, в том числе и я, часто думали, что в мире нет справедливости. Потому что если бы была справедливость, то мы не оказались бы в таком положении. В том числе и я был такого мнения. Но жизнь показала, что справедливость есть, просто надо быть терпеливым, надо быть стойким, надо верить в справедливость и стараться добиваться справедливости, идти к цели. Для того, чтобы восстановить справедливость, необходимо продемонстрировать самоотверженность. Сегодня все мы и в сердце, и открыто говорим, что да, справедливость есть, справедливость восстановлена. Сегодня мы в Шуше и отныне будем жить в Шуше вечно.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше.

Сообщая 8 ноября азербайджанскому народу радостную весть о Шуше, я сказал, что Шуша уже свободна. И это правда. Мы собрались в свободной Шуше. Я говорил, что мы вернулись в Шушу. И это тоже правда. Уже проводятся и будут проводиться фестивали, дни поэзии, культурные и многие другие мероприятия. Я говорил, что мы возродим Шушу. И это происходит, мы возрождаем Шушу.

Да здравствует Шуша! Да здравствует Карабах! Да здравствует Азербайджан!