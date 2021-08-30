Ильхам Алиев: Сегодня мы в Шуше и отныне будем жить в Шуше вечно

30 августа, 19:34

В период оккупации многие из нас – и бывшие вынужденные переселенцы, и весь азербайджанский народ, в том числе и я, часто думали, что в мире нет справедливости. Потому что если бы была справедливость, то мы не оказались бы в таком положении. В том числе и я был такого мнения. Но жизнь показала, что справедливость есть, просто надо быть терпеливым, надо быть стойким, надо верить в справедливость и стараться добиваться справедливости, идти к цели. Для того, чтобы восстановить справедливость, необходимо продемонстрировать самоотверженность. Сегодня все мы и в сердце, и открыто говорим, что да, справедливость есть, справедливость восстановлена. Сегодня мы в Шуше и отныне будем жить в Шуше вечно.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше.

Сообщая 8 ноября азербайджанскому народу радостную весть о Шуше, я сказал, что Шуша уже свободна. И это правда. Мы собрались в свободной Шуше. Я говорил, что мы вернулись в Шушу. И это тоже правда. Уже проводятся и будут проводиться фестивали, дни поэзии, культурные и многие другие мероприятия. Я говорил, что мы возродим Шушу. И это происходит, мы возрождаем Шушу.

Да здравствует Шуша! Да здравствует Карабах! Да здравствует Азербайджан!

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Баку: В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение и их убийство

30 августа, 22:44

Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой лиц, пропавших без вести.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений (лиц, пропавших без вести). Пропавшие без вести были проблемой, с которой сталкивались в Азербайджане на протяжении примерно 30 лет. 3890 человек (3171 военнослужащий, 719 мирных жителей) из Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате армянской агрессии. В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение с заложниками и их убийство. Несмотря на явный запрет на захват заложников в соответствии с международным гуманитарным правом, 267 мирных жителей Азербайджана (в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей) до сих пор не освобождены Арменией. Кроме того, из армянского заточения были освобождены 1102 азербайджанца (в том числе 224 ребенка; 357 женщин; 225 человек пожилого возраста). В результате прошлогодней войны 7 азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести».

В МИД сообщили, что этими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года и их первого дополнительного протокола об обращении с военнопленными и гражданскими лицами во время войны.