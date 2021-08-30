Президент Алиев: На протяжении долгих лет армяне притязали на Шушу

30 августа, 19:00

Как вам известно, решение о возведении в Шуше мавзолея Моллы Панаха Вагифа принял великий лидер Гейдар Алиев. По его инициативе 14 января 1982 года здесь в снежную, морозную погоду состоялось открытие этого мавзолея. Это было не рядовое событие, потому что в то время Шуша была частью Нагорно-Карабахской автономной области. Как вы знаете, на протяжении долгих лет армяне притязали на Шушу, старались представить Шушу как армянский город. Хотя это не имело никаких исторических, культурных оснований. Необходимо также учесть, что Молла Панах Вагиф был не только поэтом, но и в то же время визирем Карабахского хана. В советское время подход советской идеологии, советского правительства к истории был таков, что ханства преподносились как черное пятно в истории. Несмотря на все это, благодаря воле и решимости великого лидера этот мавзолей был возведен, и сегодня еще раз подтверждается, что Шуша – это азербайджанский город.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше.

«К сожалению, после оккупации города Шуша вандалами были разрушены все исторические, культурные памятники, в том числе мавзолей Вагифа. Оккупация Шуши была большой трагедией нашего народа. Потому что Шуша – очаг азербайджанской культуры. Шуша имеет большое символическое значение в истории Азербайджана. Шуша – венец Карабаха. После оккупации города Шуша оккупации подверглись и другие районы и города. Потому что стратегическое значение Шуши, конечно же, для нас было утрачено, и враг, воспользовавшись этим, через несколько дней – в мае 1992 года оккупировал и Лачин. Через год после этого – в апреле 1993 года был оккупирован Кяльбаджар и, таким образом, между Нагорно-Карабахской автономной областью и Арменией возникла географическая связь. Неизбежность нашего поражения была налицо, если учесть, что в то время в Азербайджане был период хаоса, не было регулярной армии, произошло гражданское противостояние», — отметил президент.

«Потеря Шуши дала толчок потере других районов. Но мы, азербайджанский народ, никогда и не думали мириться с оккупацией. В период оккупации я неоднократно говорил, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией, любой ценой освободим все оккупированные земли, в том числе Шушу», – добавил лидер государства.

﻿

Заочный диалог Эрдогана и Пашиняна

30 августа, 17:33

Возможность нормализации отношений Турции и Армении — вновь в центре внимания экспертного сообщества. На эту тему высказались и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и премьер-министр Армении Никол Пашинян. СМИ многих стран наперебой цитируют обоих лидеров. «После последней Карабахской войны созданы новые возможности для прогресса в этом направлении, – заявил Реджеп Тайип Эрдоган еще 25 августа на встрече с аккредитованными в Анкаре послами иностранных государств. – Мы уже заявили, что если Армения положительно отреагирует на эти возможности, мы предпримем необходимые шаги». Очень скоро по теме высказался и Пашинян: «…Есть некоторые публичные позитивные сигналы со стороны Турции, мы оценим эти сигналы и ответим на эти сигналы позитивными сигналами». И вот уже в минувшие выходные президент Турции вновь высказался по теме: «Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении». После чего напомнил: «При таком же понимании Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа» — и посоветовал Армении не упустить «исторический шанс».

И что же — в ближайшее время следует ожидать серьёзных «подвижек» между Ереваном и Анкарой? И на сей раз, в отличие от «футбольной дипломатии» 2010 года, все будет доведено до логического завершения? В самом деле, как указывалось уже бессчетное количество раз, Турция объявила о закрытии границ с Арменией в 1993 году, в ответ на оккупацию азербайджанских земель, и в Анкаре подчеркивали, что не откроют границ, пока армянские захватчики не уберутся с азербайджанских земель. Теперь Азербайджан добился прекращения оккупации военным путём.

Но между Арменией и Турцией и без Карабаха хватает проблем. Причем это не только трактовка событий 1915 года — в первую очередь речь идет о притязаниях Армении на турецкую территорию, на те самые шесть вилайетов, очерченных Севрским договором. Обеспокоенность по этому поводу Анкара выражала еще в 1991 году по горячим следам распада СССР. Да, в последние десятилетия эти проблемы были как бы «в тени» требования Анкары положить конец оккупации азербайджанских земель, но теперь, когда резолюции СБ ООН выполнены, а азербайджанские земли освобождены, именно они выходят на первый план. Неслучайно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не просто высказывает благие пожелания в стиле «хорошо бы наладить отношения между Турцией и Арменией». Он, как и подобает государственному деятелю, очертил «платформу» и провёл «красные линии»: мириться необходимо на основе уважения границ, суверенитета и территориальной целостности. То есть Ереван для нормализации отношений с Турцией должен будет признать ее нынешние границы и как минимум отказаться от претензий на гору Агры-Даг и шесть восточноанатолийских вилайетов. Готовы ли к этому в Армении?

Велик, конечно, соблазн признать нынешние рассуждения Пашиняна о «позитивных сигналах» за нечто обнадеживающее. Однако вспомним: Никол Воваевич за годы своего пребывания у власти не раз выстреливал заявления, где вроде бы звучали слова «уступки» и «компромисс», но за которыми никоим образом не стояло реальной готовности пройти свой путь к миру и нормализации. Самый яркий пример здесь — появившееся 6 октября 2020 года, в разгар войны, его интервью AFP, где «шашлычный варчапет» изрек: «Конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку». Однако к этому моменту президент Азербайджана Ильхам Алиев уже назвал условия прекращения огня, где на первом месте был четкий график вывода войск Армении с захваченных азербайджанских земель. Но вот о готовности вывести войска Пашинян даже не заикнулся. Более того, еще раньше он упустил шанс на «взаимные уступки», выбрав курс на «новую войну за новые территории». И уж точно нелепо было устраивать торг в то время, когда Азербайджан освободил Джебраил и Суговушан, так что сомнений насчёт расклада сил уже не оставалось. И нынешние его заявления о «позитивных сигналах» из Анкары и готовности Армении к «ответным позитивным сигналам», по совести говоря, слишком уж напоминают тот пассаж из интервью — с жонглированием нужными словами и без четкой позиции. Тем более что, как напоминал еще по горячим следам войны в своём нашумевшем интервью Би-Би-Си Жирайр Либаридян, «президент и премьер-министр Армении этим летом (2020 года — Minval.az) сделали заявления в связи с годовщиной Севрского мирного договора, которые можно считать предъявлением территориальных претензий Турции». И самое главное, нет уверенности, что в Ереване осознают реальный расклад сил и понимают, что мириться придется не на условиях «армянской мечты».

А это значит, что Ереван вновь может упустить исторический шанс. И на сей раз последствия для Армении будут куда тяжелее.

Нурани