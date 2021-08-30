TƏBİB опровергает слухи о строительстве Рамином Барамлы роскошной виллы в пос. Бадамдар

30 августа, 11:01

В социальных сетях распространилась информация о строительстве роскошной виллы председателем правления председатель правления TƏBİB Рамином Байрамлы.

Согласно распространенной в социальных сетях информации, Р. Байрамлы якобы приобрел 4 сотки земли в поселке Бадамдар по 70 тысяч манатов за сотку. Отмечалось также, что Р. Байрамлы часто бывал в этом районе и интересовался процессом строительства.

TƏBİB выступил с заявлением по поводу распространенной информации о приобретении земли и строительстве виллы. В этом заявлении сказано, информация основана на непроверенных фактах и не соответствуют действительности.

﻿

Госкомиссия: Массовые захоронения вскроют в присутствии представителей международных структур

30 августа, 13:42


«На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения, относящиеся к Первой карабахской войне».

Об этом сообщил глава рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, планируется проведение работ по эксгумации обнаруженных захоронений при участии представителей международных организаций и идентификации останков.