TƏBİB опровергает слухи о строительстве Рамином Барамлы роскошной виллы в пос. Бадамдар

В социальных сетях распространилась информация о строительстве роскошной виллы председателем правления председатель правления TƏBİB Рамином Байрамлы.

Согласно распространенной в социальных сетях информации, Р. Байрамлы якобы приобрел 4 сотки земли в поселке Бадамдар по 70 тысяч манатов за сотку. Отмечалось также, что Р. Байрамлы часто бывал в этом районе и интересовался процессом строительства.

TƏBİB выступил с заявлением по поводу распространенной информации о приобретении земли и строительстве виллы. В этом заявлении сказано, информация основана на непроверенных фактах и не соответствуют действительности.