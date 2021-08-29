Ильхам и Мехрибан Алиевы проинформированы о ходе работ в доме-музее Гаджибейли в Шуше

29 августа, 22:04

29 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены в доме-музее Узеира Гаджибейли в городе Шуша.

Глава государства и первая леди были проинформированы о предстоящей работе.

Отметим, что дом-музей выдающегося композитора, основоположника азербайджанской профессиональной музыки и национальной оперы Узеира Гаджибейли действовал в городе Шуша до армянской оккупации.

В результате вандализма армянских оккупационных сил в музее уцелело всего около 100 из 1700 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством гениального композитора, остальные были уничтожены.

Было доведено до внимания, что Фонд Гейдара Алиева подготовил проект работ, которые будут проведены в доме-музее.

По завершении работ здесь планируется разместить экспонаты музея, которые были вывезены в Баку в 1992 году. Это — фотографии, письма, партитуры произведений и личные вещи Узеира Гаджибейли.


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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).