Ильхам и Мехрибан Алиевы проинформированы о ходе работ в доме-музее Гаджибейли в Шуше

29 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены в доме-музее Узеира Гаджибейли в городе Шуша.

Глава государства и первая леди были проинформированы о предстоящей работе.

Отметим, что дом-музей выдающегося композитора, основоположника азербайджанской профессиональной музыки и национальной оперы Узеира Гаджибейли действовал в городе Шуша до армянской оккупации.

В результате вандализма армянских оккупационных сил в музее уцелело всего около 100 из 1700 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством гениального композитора, остальные были уничтожены.

Было доведено до внимания, что Фонд Гейдара Алиева подготовил проект работ, которые будут проведены в доме-музее.

По завершении работ здесь планируется разместить экспонаты музея, которые были вывезены в Баку в 1992 году. Это — фотографии, письма, партитуры произведений и личные вещи Узеира Гаджибейли.



