Мехрибан Алиева обнародовала кадры из Ходжавендского района

29 августа, 19:11

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в соцсети «Инстаграм» кадрами из Ходжавендского района.

 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).