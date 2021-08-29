В горах Исмаиллинского района произошел пожар

29 августа, 19:04

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района.

В связи с этим к тушению пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и войск гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, один вертолет авиационного отряда, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются, информирует «Репорт».

По предварительным данным, в горной местности горят кустарники.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).