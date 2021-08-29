В горах Исмаиллинского района произошел пожар

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района.

В связи с этим к тушению пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и войск гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, один вертолет авиационного отряда, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются, информирует «Репорт».

По предварительным данным, в горной местности горят кустарники.