Президент Алиев: Возможно, такими темпами не строился ни один аэропорт

29 августа, 18:34

Физулинский аэропорт – воздушные ворота Карабаха.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе очередной поездки на освобожденные от оккупации территории, говоря о Физулинском международном аэропорте.

На видеокадрах, снятых Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой по дороге в Физулинский международный аэропорт, глава государства говорит: «Мы приближаемся к Физулинскому международному аэропорту. Слева – аэровокзальный комплекс, впереди — взлетно-посадочная полоса. Аэропорт готовится к открытию,можно сказать, всего через несколько месяцев. Строительство аэропорта началось в этом году. Я говорил, что в этом году Физулинский международный аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Возможно, ни один аэропорт в мире не строился такими стремительными темпами. Уже готова взлетно-посадочная полоса. Здесь ведутся завершающие работы. Еще раз хочу отметить, что в этом году я заложил фундамент аэропорта, а сейчас мы едем знакомиться со строительными работами. Этот аэропорт — воздушные ворота Карабаха».

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).