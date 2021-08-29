Президент Алиев: Возможно, такими темпами не строился ни один аэропорт

Физулинский аэропорт – воздушные ворота Карабаха.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе очередной поездки на освобожденные от оккупации территории, говоря о Физулинском международном аэропорте.

На видеокадрах, снятых Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой по дороге в Физулинский международный аэропорт, глава государства говорит: «Мы приближаемся к Физулинскому международному аэропорту. Слева – аэровокзальный комплекс, впереди — взлетно-посадочная полоса. Аэропорт готовится к открытию,можно сказать, всего через несколько месяцев. Строительство аэропорта началось в этом году. Я говорил, что в этом году Физулинский международный аэропорт будет сдан в эксплуатацию. Возможно, ни один аэропорт в мире не строился такими стремительными темпами. Уже готова взлетно-посадочная полоса. Здесь ведутся завершающие работы. Еще раз хочу отметить, что в этом году я заложил фундамент аэропорта, а сейчас мы едем знакомиться со строительными работами. Этот аэропорт — воздушные ворота Карабаха».