Ильхам и Мехрибан Алиевы заложили в Шуше фундамент нового жилмассива

29 августа, 18:16

29 августа в Шуше был заложен фундамент нового жилого массива.

В закладке фундамента приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).